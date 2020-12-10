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Cemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Aydın'da dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi

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Aydın'da dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi
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AYDIN'da artan koronavirüs vakalarına karşılık vatandaşlara yönelik dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi yapıldı.

Aydında dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske takma zorunluluğunu ve diğer tedbirleri yerine getirmeyenlere yönelik Aydın'da tedbirler artırıldı. İl Emniyet ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske takmayanları dronla kontrol etti. Adnan Menderes Bulvarı, Sevgi Yolu, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Bulvarı gibi kentin en kalabalık caddelerinde havadan denetim yapan ekipler, ayrıca dron üzerinde bulunan ses sistemiyle de havadan uyarıları sürdürdü. Ayrıca ekipler, resmi polis otosuyla şehir merkezindeki cadde ve sokakları gezerek vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

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