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Aydın Söke’deki yangın kontrol altına alındı

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#Aydın#Söke#Orman
Aydın Söke’deki yangın kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 11:45

Aydın Söke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 15 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Karayolu kenarından çıktığı öngörülen orman yangınını söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekiplerinin yanından Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi ve birçok işletmenin arasözleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgeye yangını ve yapılan çalışmaları yerinde takip eden Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Sazlı Mahallemizde Devlet Karayolu sınırında başladığını değerlendirdiğimiz yangın saat 8.30 sıralarında başladı. Tarım ve orman Bakanlığımız Orman Genel Müdürlüğü’ne ait helikopter ve uçaklarıyla havadan, karadan itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınmış durumda. Yaklaşık 150 dönüm, 15 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu tahmin ediyoruz. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri de aldık" dedi.

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#Aydın#Söke#Orman

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