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Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:07 | Son Güncelleme:

Aydın Posta Kodu kaçtır? Aydın ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Aydın Posta Kodu kaçtır? Aydın ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları ülkemizde adres bilgilerinin en önemli basamağı olarak geçer ve kargo hizmetlerinin sıkıntısız bir şekilde devamlılığını sağlar. Posta kodları 5 haneden oluşur ve illere, ilçelere göre farklılaşır. Peki, Aydın ilinin ve Aydın ilçelerinin posta kodları nelerdir? Aydın ili ve ilçelerinin posta kodlarını sizler için derledik.

Posta kodlarında 5 tane basamak bulunur. Bu basamakların ilk 2 tanesi illerin plaka kodudur. Sonraki 3 tanesi ise ilçe kodunu belirtir. Böylelikle posta kodları kargoların hangi il ve ilçeye ait olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlar.

 Aydın Posta Kodu

 Aydın ilimizin posta kodu 09000 olarak geçer. İl posta kodunun yanına gelen 3 basamak o ilin hangi ilçesi olduğunu gösterir. Bu sayede posta kodları adreslerin hangi ile ve hangi ilçeye ait olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlar.

 Aydın İlçelerinin Posta Kodları

 Aydın ilinde 17 adet ilçe bulunur ve bu ilçelerin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede taşımacılık hizmetleri ve kargolar varış adresine sorunsuz bir şekilde ve hızlıca iletilmiş olur.

 Bozdoğan - 09760

 Buharkent (Çubukdağı) - 09670

 Çine - 09520

 Didim (Yenihisar) - 09295

 Efeler - 09100

 Germencik - 09700

 İncirliova - 09610

 Karacasu - 09380

 Karpuzlu - 09540

 Koçarlı - 09970

 Köşk - 09570

 Kuşadası - 09430

 Kuyucak - 09935

 Nazilli - 09800

 Söke - 09220

 Sultanhisar - 09650

 Yenipazar - 09350

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