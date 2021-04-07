Aydın Posta Kodu kaçtır? Aydın ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları ülkemizde adres bilgilerinin en önemli basamağı olarak geçer ve kargo hizmetlerinin sıkıntısız bir şekilde devamlılığını sağlar. Posta kodları 5 haneden oluşur ve illere, ilçelere göre farklılaşır. Peki, Aydın ilinin ve Aydın ilçelerinin posta kodları nelerdir? Aydın ili ve ilçelerinin posta kodlarını sizler için derledik.
Posta kodlarında 5 tane basamak bulunur. Bu basamakların ilk 2 tanesi illerin plaka kodudur. Sonraki 3 tanesi ise ilçe kodunu belirtir. Böylelikle posta kodları kargoların hangi il ve ilçeye ait olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlar.
Aydın Posta Kodu
Aydın ilimizin posta kodu 09000 olarak geçer. İl posta kodunun yanına gelen 3 basamak o ilin hangi ilçesi olduğunu gösterir. Bu sayede posta kodları adreslerin hangi ile ve hangi ilçeye ait olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlar.
Aydın İlçelerinin Posta Kodları
Aydın ilinde 17 adet ilçe bulunur ve bu ilçelerin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede taşımacılık hizmetleri ve kargolar varış adresine sorunsuz bir şekilde ve hızlıca iletilmiş olur.
Bozdoğan - 09760
Buharkent (Çubukdağı) - 09670
Çine - 09520
Didim (Yenihisar) - 09295
Efeler - 09100
Germencik - 09700
İncirliova - 09610
Karacasu - 09380
Karpuzlu - 09540
Koçarlı - 09970
Köşk - 09570
Kuşadası - 09430
Kuyucak - 09935
Nazilli - 09800
Söke - 09220
Sultanhisar - 09650
Yenipazar - 09350
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