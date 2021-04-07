Aydın Posta Kodu kaçtır? Aydın ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodlarında 5 tane basamak bulunur. Bu basamakların ilk 2 tanesi illerin plaka kodudur. Sonraki 3 tanesi ise ilçe kodunu belirtir. Böylelikle posta kodları kargoların hangi il ve ilçeye ait olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlar.

Aydın Posta Kodu

Aydın ilimizin posta kodu 09000 olarak geçer. İl posta kodunun yanına gelen 3 basamak o ilin hangi ilçesi olduğunu gösterir. Bu sayede posta kodları adreslerin hangi ile ve hangi ilçeye ait olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlar.

Aydın İlçelerinin Posta Kodları

Aydın ilinde 17 adet ilçe bulunur ve bu ilçelerin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede taşımacılık hizmetleri ve kargolar varış adresine sorunsuz bir şekilde ve hızlıca iletilmiş olur.

Bozdoğan - 09760

Buharkent (Çubukdağı) - 09670

Çine - 09520

Didim (Yenihisar) - 09295

Efeler - 09100

Germencik - 09700

İncirliova - 09610

Karacasu - 09380

Karpuzlu - 09540

Koçarlı - 09970

Köşk - 09570

Kuşadası - 09430

Kuyucak - 09935

Nazilli - 09800

Söke - 09220

Sultanhisar - 09650

Yenipazar - 09350

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