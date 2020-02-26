Aydın: Gençlerimizi vatan bilinciyle yetiştirmeliyiz

Okul idaresi tarafından karşılanan Doç.Dr. Sare Aydın kısa bir sohbetin ardından, öğretmenler odasında öğretmenlerle buluştu. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Doç.Dr. Sare Aydın konuşmasında, kendisinin de üniversitede akademisyen olduğunu ve ne olursa olsun hiçbir zaman öğretmenlikten vazgeçmeyeceğini, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Aydın, önemli olanın vatan olduğunu, bu vatan içinde canla başla çalışacağını belirterek, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin, vatan bilinci ve sevgisi ile yetiştirmemiz gerektiğinin altını çizdi. Daha sonra okulu gezen Doç.Dr. Sare Aydın, laboratuvarlarda öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen söyleşide, Aydın öğrencilerin sorularına cevaplar verirken, kitap okumanın önemini belirterek özelikle yabancı ve Türk klasiklerini okumaları gerektiğini söyledi.

ZİYARET HATIRA FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLE SONA ERDİ

Okul müdürü Ferhat Öztürk Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekilli Doç. Dr. Sare Aydın’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.