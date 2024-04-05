×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan 'yemekhanede' mazbata tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Özlem Çerçioğlu#Secim2024#CHP
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlundan yemekhanede mazbata tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 16:13

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını dördüncü kez kazanan Özlem Çerçioğlu, Aydın Adliyesi’nde yapılan törende mazbatasını aldı. Çerçioğlu mazbata töreninin yemekhanede yapılmasına tepki gösterip, "Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Aydın Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu için mazbata töreni düzenlendi. Aydın Adliyesi’nde yapılan mazbata törenine CHP Aydın milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

CHP'den seçilen Çerçioğlu'na mazbatasını, İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay verdi. Çerçioğlu, burada yaptığı açıklamada, seçimin demokratik bir yarış olduğunu belirterek destekleri için Aydın halkına teşekkür etti.

Mazbatasının adliye yemekhanesinde verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Çerçioğlu, "Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanı veya merkez ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özlem Çerçioğlu#Secim2024#CHP

BAKMADAN GEÇME!