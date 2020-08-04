Ayder’de taşınma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üç yıl önce, “Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz, Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşümle, değişimle şanına yakışır hale getireceğiz” çıkışının ardından başlayan dönüşüm hazırlıklarında yeni aşamaya geçildi. Rize Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Ayder’de turizmin kesintisiz devamını sağlamak için yaklaşık 11 hektarlık Hazine parselinin imar planında değişikliğe gitti. Daha önce örnek yayla evleri alanı olarak ayrılan bu parselin apart otel alanına çevrilmesine ilişkin plan değişikliği 20 Temmuz itibariyle 30 gün süreyle askıya çıkarıldı. Buna göre 11 hektarlık apart otel alanının yaklaşık 6 hektarında inşaat yapılabilecek. Yapılar 2 katlı olacak ve yapı yüksekliği 9.5 metreyi geçemeyecek. Alanın doğal zeminiyle oynayarak bodrum kat yapılamayacak ve iskan amacıyla kullanılamayacak.

ÇIĞ VE HEYELAN RİSKİ

Planlama alanı 4. derece deprem bölgesinde olduğundan, afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulacak. Muhtemel çığ düşme ve heyelan alanları yerleşime kapatılacak.

BETONARME VE PİMAPENE SON

Cephelerinde düzenleme gereken yapıların pencereleri en az 50, en çok 80 santimetre genişliğinde; kapı ve pencere doğramaları ahşap olacak. Taş duvarlarda renkli derz kullanılmayacak, derzler taşırılmayacak ve kuru duvar görünümü sağlanacak. Çatı malzemesi olarak çinko, bakır, alüminyum kullanılacak. Çevreye uyumu sağlanabilecek mevcut yapıların kat sayısı ikiye indirilecek. Uyumluluğu sağlanamayanlar ise yıkılıp yeniden yapılacak. Yeni yapılarda taş, ahşap veya taş artı ahşap kullanılabilecek, betonarme yapıya kesinlikle izin verilmeyecek. Kamp alanının yüzde 30’una çadır kurulabilecek ve bir hektardaki çadır sayısı 70’i geçmeyecek. Yöresel özgün bitkilerin zenginleştirilerek tanıtılması amacıyla canlı ağaç müzesinin (arboretum) de içinde yer alacağı doğa parkı düzenlenecek.

AHŞAP EVLER KORUNACAK

Sondaj kuyusu dışında, kaplıca koruma alanındaki tüm yapılar kaldırılacak. Taş, kum alma, yarma ve kanal gibi kazılara, dinamit patlatmaya izin verilmeyecek. 1. derece doğal SİT alanında kesin yapılaşma yasağı getirilmekle birlikte bu alanın özgün doğal yapısıyla bütünleşen ahşap yayla evleri korunacak. Yeni yapı yapılabilmesi için parselin en az 300 metrekare büyüklükte olması gerekecek. SİT alanı içindeki konutların taban alanı ise en fazla 100 metrekare olabilecek. Hiçbir parselde birden fazla yapı yapılamayacak. Ayder’e özgü yayla evleri korunacak, çürüyen-eskiyen üst yapı aynı renk ve malzemeyle onarılıp tamamlanacak.

TURLARA SINIRLAMA

Rize Çamlıhemşin’de yer alan Ayder Yaylası’na düzenlenecek turlar, ekolojik dengenin zarar görmeyeceği sıklıkta ve büyüklükte olacak.