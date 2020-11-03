Ayda enkaz altında ayran istemiş

Gürhan İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından komşu il İzmir'e yardıma koştuklarını belirterek, Ayda'nın kurtarılması sırasında Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de kurtarma bölgesinde görevli olduğunu söyledi.

İnal, Ayda'nın sesini aldıktan sonra yaklaştıklarını ve önce başını gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ulaşıp, üzerindeki enkazı aldığımızda Ayda'nın boncuk gözlerini gördük. Boncuk boncuk bize baktı. Ben hemen çıkartırken üzerine moloz düşmesin diye sol kolumla molozları tuttum, sağ elimle gözünü kapattım toprak kaçmasın diye. "Nasılsın ?' diye sorduğumda, iyi olduğunu söyledi, adını söyledi. 'Susadım, ayran istiyorum' dedi. Ayda bir yaşam üçgeninde kalmış, bir tarafından bulaşık makinesi, diğer yanından mutfak dolabı ve üzerinde moloz ona bir yaşam üçgeni olmuş. Onu kurtardık, çok sevinçliyiz. Bir yandan eliyle toprakla oynuyordu, eliyle toprak gelen gözünü sildi. Biz gördüğümüz kadarıyla gayet iyiydi."