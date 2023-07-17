Ayçiçeği strese girdi

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Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği bölgede mevsim yağışlarını alan ayçiçeklerinde aşırı sıcaklardan dolayı terleme yaşandığını belirten Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, bunun üründe su kaybına, dolayısıyla da verim düşüşüne yol açtığını söyledi.

DERDİ NESLİNİN DEVAMI

Ayçiçeğinin sanılanın aksine sıcağı değil güneşi sevdiğini belirten Prof. Dr. Kaya şöyle konuştu: “Aşırı sıcak bitkide streslenmeye de neden oldu. Bu çiçek devresinde bitkinin derdi neslini devam ettirmek, neslini devam ettirecek çocuklarını yani taneleri sahiplendirmek. Bunlar herhangi bir stres koşuluna girmediği zaman çiçeklenmeye devam ediyor. Ama herhangi bir strese girdiği zaman artık ortaları boş kalıyor. Verim kaybı oluyor ve bitkideki tane sayısı azalıyor. Ayçiçeği aslında sıcağı sevmiyor güneşi seviyor, güneş ışığını seviyor daha doğrusu. Işık ve sıcaklık farklı şeyler. Aşırı sıcaklarda doğal olarak hem fotosentez oranı düşüyor hem de buharlaşmadan kaynaklanan su kaybı yani terleme artıyor.”