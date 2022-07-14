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Ayaz’ın ölümünde ihmal şüphesi

#Muhammed Ayaz Gül #Bayram Tatili#Boğulma
Ayaz’ın ölümünde ihmal şüphesi

İstanbul Silivri’de yaşayan İlham Gül, ailesi ile birlikte bayram tatili için memleketi Tokat Sulusaray’a gitti.

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Bayramın son günü İlham Gül, 3 çocuğunu alarak bir termal otele yerleşti. Otelin içindeki havuzda yüzen Muhammed Ayaz Gül (7), babası İlham Gül’ün üzerini değiştirmeye gittiği sırada otelin dışındaki havuza girdi. Döndüğünde oğlunu bulamayan İlham Gül, otel personelinden yardım istedi.

KAMERA YOKMUŞ

Çevrede arama yapan personel, çocuğu otel dışındaki havuzda hareketsiz halde gördü. Sağlık ekipleri, Muhammed Ayaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Muhammed Ayaz Gül’ün babasının yanından ayrıldıktan sonra girdiği havuzun derinliğinin 1 metre 20 santimetre olduğu, o sırada da içinde başka kimsenin bulunmadığı belirtildi. Havuzun bulunduğu alanda ise güvenlik kamerası olmadığı öğrenildi. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

 

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#Muhammed Ayaz Gül#Bayram Tatili#Boğulma

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