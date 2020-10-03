Ayasofya’ya üç ayda 1.5 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2019’da Ayasofya Müzesi’ni ziyaretçi eden kişi sayısı 3 milyon 727 bin 361 olmuştu. 2018’de ise 2 milyon 930 bin 224 kişi ziyaret etmişti. Ayasofya’nın ibadete açılmasından bu yana 1.5 milyon kişinin izlemesi rekor olarak yorumlandı.

ALİ ERBAŞ SEMPOZYUMDA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camisi’nde kıldıktan sonra avluda düzenlenen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu’nda konuştu. Erbaş, şunları söyledi: “Daima hakikatin izini sürüp onu bütün insanlıkla buluşturma ülküsünü varoluş gayesi ve hayat prensibi hâline getirmeliyiz. Bu doğrultuda güçlü bir medeniyet idrakiyle tarihe, çağa ve geleceğe yön verecek bugünün Fatihlerini, Akşemsettinlerini ve Ulubatlı Hasanlarını yetiştirmenin formüllerini üretmeliyiz. Mesela Ayasofya, Allah’a kullukta tevhidin sembolü; her türlü din, dil, ırk, kültür, düşünce, mezhep ve meşrepten insanı kucaklamasıyla da birlikte yaşama ahlakının örneğidir.”