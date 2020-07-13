Ayasofya'nın planları "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ertelenen İBB Meclisi bugün toplandı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB meclisinin ilk oturumunda AK Parti ve MHP grupları Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesini teklif etti. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

"EN ÖN SAFTA BU KUTLU MÜCADELENİN MİMARLARI OLMALIDIR"



Mecliste konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "10 Temmuz günü Ayasofya ses verdi. Uykudan kalktı ve ses verdi Ayasofya. İşte 10 Temmuz'da yüce Türk adaletinin kararı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ile prangalar kırılmış. Hasret rüzgârları yerini vuslat heyecanına bırakmıştır.10 Temmuz bir milletin kabul edilmiş duası olmuştur. 10 Temmuz göstermiştir ki davası hak olanın daima ümidi vardır. Sevdası büyük olanın daima sabrı vardı. Ve sırtında dağ gibi yasladığı duası vardır.



Bu uzun hasretin bitmesinde emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi arz ediyoruz. Ayasofya Camii milletimize ve şehrimize hayırlı olsun. Unutulmamalıdır 10 Temmuz dini bir gereklilik ve ihtiyaç tartışması olmaktan öte öncelikle bir adalet meselesidir. Bir hakkın iadesi ve tescili meselesidir. Bu şehri bize miras bırakan ecdadın mirasına ve emanetine sahip çıkma meselesidir. Kendi açımızdan öz saygı konusudur. Elbette ki bu hakkımızı asla tartışmaya açacak değiliz. Ve Şimdi uzun zamanlardan sonra ilk namazı beklemektedir Ayasofya. En ön safta bu kutlu mücadelenin mimarları olmalıdır. Fatih olmalıdır, bir yanında Yavuz durmalı. Diğer yanında Kanuni durmalı. Sonra ömrünü Ayasofya'ya açılsın diye mücadele veren gerçek kahramanlar da olmalı. Necip Fazıl olmalı, yanında Erbakan olmalı.



Diğer ucunda Osman Yüksel Serdengeçti, diğer yanında Arif Nihat Asya olmalı ve selam durmalı mümin yürekler olmalı. Özlediğimiz an geldi. Bir yiğit geldi bir imza attı, Ayasofya esaretten kurtuldu. Şükürler olsun" dedi.