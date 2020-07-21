Ayasofya’da hazırlıklar tamam; fresklere yelken perde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ziyaret ettiği ve cuma günü büyük bir katılımla ilk namazın kılınacağı Ayasofya’da hazırlıklar devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldıracağı cuma namazına 1000-1500 kişinin katılması bekleniyor. Cuma namazı, koronavirüs önlemleriyle kılınacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, AK Parti MYK ve MKYK üyelerinin cuma namazı için Ayasofya’da olması planlanıyor. Cuma namazı sırasında kadınların da ibadet etmeleri için ayrı bir alan düzenleniyor. Şehit anneleri ve bazı Müslüman misyon şeflerinin eşlerinin de Ayasofya’da olması bekleniyor. Camide maske, el dezenfektanı ve seccade dağıtımı da yapılacak.

ÇİVİ BİLE ÇAKILMAYACAK

Fresk ve mozaiklerin kapatılmasında kullanılacak perde sisteminin de detayları belli olmaya başladı. Fresk ve mozaiklerin namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemine benzer bir ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılması kararlaştırıldı. Yetkililer, sistem kurulurken bir çivi bile çakılmayacağını belirtiyor. Buna göre, ilk etapta giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ile 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri için kullanılacak elektronik raylı sistem perde bir dakikada açılıp, bir dakikada kapanacak. İlk aşamada düşünülen ışık teknolojisinden ise bin yıllık eserlere zarar vereceği görüşü nedeniyle vazgeçildiği belirtiliyor.

İSKELE DE KAPATILACAK

Müezzin mahfilinin önünde kendi türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen bin yıllık “omphalion” döşeme mozaiği ise cami için yere serilecek halının altında kalacak. Ancak mozaiğin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacak. Müze döneminden kalan restorasyon için kurulmuş iskele de perdeyle kapatılacak ve üzerinde hat sanatından örnekler sergilenecek.

Danıştay 10. Dairesi 10 Temmuz’da, Ayasofya’yı camiden müzeye çeviren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.

DEVLET BAŞKANLARINA DAVET

Ayasofya’nın açılışına çok sayıda devlet başkanı da davet edildi. Azerbaycan, Katar gibi bazı ülkelerin devlet başkanlarının açılışa gelmesi bekleniyor.

KALIN: SON AŞAMAYA GELİNDİ

◊ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da NTV’de önceki akşam gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camisi’ndeki hazırlıkları şöyle anlattı: “Cumhurbaşkanımız tabii ki katılacaklar. Vatandaşlarımızla birlikte belli sayıda cemaat orada olacak. Ana zemin olarak giriş katında cuma namazı kılınacak ilk planda. Işık sistemi olmayacak. Bir perde sistemiyle bunların kapatılması üzerinde çalışılıyor şu anda, son aşamaya gelinmek üzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere, tasvirlere, binanın tarihi dokusuna ve mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi.

İSTEYEN MOZAİKLERİ GÖRECEK

Kıble bölümünde 2 tane büyük tasvir var. Hz. Meryem tasviri ve bir de onlar ‘Cebrail’ diyorlar bir melek tasviri var. Bir de yan tarafta galerilerin olduğu yerde Hz. İsa’nın tasvirleri ve Hıristiyan tarihine ait başka tasvirler var. Zaten yandaki tasvirler namaza mani teşkil etmiyor. Kıble tarafından olmadığı ve namaz kılarken görülmediği için onlarda bir sıkıntı yok. Bunların kapatılması, üstünün sıvanması, ziyarete açılmaması gibi söz konusu değil. İsteyen gidip o mozaikleri görebilecek. Burası Allah’ın evi, herkese açık.” (◊ ANKARA)