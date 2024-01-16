Ayasofya turiste 25 Euro

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Camiye ibadet etmek için gelenler ile kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında ziyaretçiler için III. Ahmet Çeşmesi'nin yakınında bir bilet gişesi ve gişe yakınında giriş noktası kuruldu. Dün erken saatlerinden itibaren gişelerde yabancı turistlerin kuyruk oluşturduğu görüldü.

NERELERİ GEZECEKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni uygulama ile ilgili açıklamasında özetle şu bilgileri verdi:

“Tarihi caminin güney cephesindeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü bir şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camii'nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak. Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaiklerini de inceleyebilecek. Turistler camideki ibadet ortamını da bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek.”

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MÜSLÜMAN MİSAFİR SORUNU

REHBERLER, uygulamanın Müslüman yabancı turistlere uygulanmaması gerektiğini savundu. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şakir Karadibek, “Buraya gelen Müslüman misafirler ne yapacaklar? Azerbaycan, Malezya, Endonezya, Hindistan ve Pakistan’dan gelenler buraya geldiği zaman namaz kılmak için para ödeyecek, yetkililer buna da bir çözüm bulacaktır” dedi.