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Ayasofya minaresinde çalışma başladı

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#İSTANBUL#Ayasofya-İ Kebir Cami Şerifi#Ayasofya Restorasyon
Ayasofya minaresinde çalışma başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 07:00

İSTANBUL’da Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi caminin Topkapı Sarayı’na bakan bölümünde yer alan ve çatlak tespit edilen II. Bayezid Minaresi’nin en üst bölümünden alt bölümüne kadar çelik iskele ve yapılar kurulduğu görüldü.

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Ayasofya restorasyonu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker çalışmayla ilgili bilgi verdi:

“Dört minare arasında en çok yapısal zafiyeti bulunması sebebiyle onarım öncelikle II. Bayezid Minaresi’nde başladı. Sorunun deprem mi malzeme mi kaynaklı olduğunu anlamak için kısmi bir söküm yapılacak. Sonrasında restore edilmiş olacak ve sıra diğer minarelere gelecek.”

‘GİRİŞ KAPISI DA SÖKÜLECEK’

Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, çelik iskele ve ziyaretçi giriş kapısıyla ilgili ise “Minare restorasyonundan sonra iskeleyle beraber, giriş kapısı da sökülecek. Tamamı geçici. Çelik iskelenin amacı ise yapılan işlemler sırasında, düşebilecek herhangi bir parçanın ziyaretçilerin can güvenliğini etkilememesi için düşünülmüş bir şey” dedi.

 

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#İSTANBUL#Ayasofya-İ Kebir Cami Şerifi#Ayasofya Restorasyon

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