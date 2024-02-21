Ayasofya minaresinde çalışma başladı

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Ayasofya restorasyonu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker çalışmayla ilgili bilgi verdi:

“Dört minare arasında en çok yapısal zafiyeti bulunması sebebiyle onarım öncelikle II. Bayezid Minaresi’nde başladı. Sorunun deprem mi malzeme mi kaynaklı olduğunu anlamak için kısmi bir söküm yapılacak. Sonrasında restore edilmiş olacak ve sıra diğer minarelere gelecek.”

‘GİRİŞ KAPISI DA SÖKÜLECEK’

Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, çelik iskele ve ziyaretçi giriş kapısıyla ilgili ise “Minare restorasyonundan sonra iskeleyle beraber, giriş kapısı da sökülecek. Tamamı geçici. Çelik iskelenin amacı ise yapılan işlemler sırasında, düşebilecek herhangi bir parçanın ziyaretçilerin can güvenliğini etkilememesi için düşünülmüş bir şey” dedi.