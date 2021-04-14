Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada

'24 Temmuz 2020'de cuma namazının kılındığı Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. İstanbul'u 360 derece gören minaresine özel izinle çıkan DHA ekibi, İstanbul'u kuş bakışı görüntüledi. 2'nci Beyazıt tarafından yaptırılan minareden yapılan gündüz ve gece çekimlerinde, İstanbul'un doyumsuz manzarası fotoğraf karelerine yansıdı. Günde on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ayasofya Camii'nin manzarası yüksekten de büyüledi.

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