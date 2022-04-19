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Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme

#İstanbul#Ayasofya Camii#İmparatorluk Kapısı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı.

Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bugün kapının önüne bariyer konularak önlem alındığı görüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Ayasofya Camii İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.

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#İstanbul#Ayasofya Camii#İmparatorluk Kapısı

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