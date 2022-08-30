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Ayamama deresi kırmızı renge büründü

Güncelleme Tarihi:

#Ayamama Deresi#Kırmızı#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 16:55

İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi bu defa kırmızı renkte akmaya başladı. Dereyi kırmızı renge dönüştüren atık suyun döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

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Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, kırmızı renkte akmaya başladı. Daha önce de yeşil ve mavi aktığı için gündeme gelen derede renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

Ayamama deresi kırmızı renge büründü

“KENTİN BİR AYIBIDIR"

Bölge sakinlerinden bir vatandaş, “Gerçekten metropol kentin bir ayıbıdır. Kiracı olmama rağmen milyarlarca param olsa buradan ev almam. İnsan kokudan kalamıyor. Ne hikmetse yetkililer buna bir el atmıyor, çözüm bulamıyorlar. Buradan yabancı turist geçtiği zaman bizim ülkemizin bir kaybıdır." diye konuştu.

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Ayamama deresi kırmızı renge büründü

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#Ayamama Deresi#Kırmızı#İstanbul

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