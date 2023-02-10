Deprem en önemli tarihi sit alanlarını da vurdu: Ayaktalar

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NEMRUT HEYKELLERİ BUNU DA ATLATTI

Deprem sonrası ekipler, Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Kommagene Krallığı’na ait görkemli anıtların bulunduğu NEMRUT Dağı’na ulaşmak için yoğun bir çaba sarf etti. Karla kaplı alanda yapılan ilk incelemede heykellerde bir hasar tespit edilmedi.

GÖBEKLİTEPE DE HASARSIZ

Dünyada keşfedilen en eski tapınak alanı Göbeklitepe, Şanlıurfa’yı da sarsan iki büyük depreme rağmen herhangi bir hasar görmedi. Uzmanların MÖ 9600–9500 yıllarında inşa edildiğini öngördüğü ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbeklitepe’nin dikilitaşları yerli yerinde duruyor.

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ZEUGMA’DAN İYİ HABER

Bakanlık açıklamasına göre Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana müzeleri zarar görmedi. Gaziantep’in Nizip ilçesi yakınlarındaki ZEUGMA antik kenti de depremi hasarsız atlattı. (UMUT ERDEM)

TARİHİ MECLİS BİNASI ÇÖKTÜ

Kentin sembol yapılarından biri olan Hatay Meclis Binası da korkunç depreme dayanamadı.

Hatay Meclis binası 1938-1939 arasında, Hatay’ın bağımsız olduğu dönemde kullanıldı.

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında sinema salonu olarak inşa edilen bina, Hatay Devleti’nin kurulduğu ve Türkiye’ye katılma kararının alındığı yapı olarak tarih sayfalarında yerini almıştı.

ANADOLU’DAKİ EN ESKİ CAMİYDİ: HABİB-İ NECCAR ÇÖKTÜ

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Kahramanmaraş merkezli iki Deprem, Anadolu topraklarında inşa edilen ilk camiyi de yerle bir etti.

Antakya’nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen Habib-i Neccar Camisi, Kurtuluş Caddesi’nde yer alıyordu.

Tarihi alandaki birçok yapıyla birlikte bu tarihi eser de büyük hasar gördü.

TARİHİ MAHALLE ARTIK YOK

Zaten Habib-i Neccar Camisi’nin bulunduğu Şeyhali Mahallesi’ndeki çok az sayıda yapı ayakta kalabildi. Buradaki eski köşkler, tarihi yapılar yerle bir oldu. Kubbesi, minaresi ve bazı duvarları yıkılan tarihi cami, Hz. İsa’nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşıyor. (MUSA KESLER)

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ŞUPPİLULİUMA’NIN MÜZESİ HASARLI

Kültür Bakanlığı, çok önemli mozaiklerin ve Kral Şuppiluliuma Heykeli’nin sergilendiği Hatay Arkeoloji Müzesi’nin bir bölümünde hasar meydana geldiğini açıkladı.

Müzeye koruma için personel takviyesi yapıldı. Elektrik sorunu olabilir diye güneş enerjili kamera sistemleri kuruldu.

KİLİSE BU HALDE

Farklı dinlerin buluşma noktası olan Antakya’da, tarihi Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde ağır hasar gördü.

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Binanın çatısı ve bazı duvarları tamamen çöktü.