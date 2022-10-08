AyakkabÄ± Ã§alarken yakalanan sevgililer tutuklandÄ±

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Olay, SarÄ±Ã§am ilÃ§esi Mehmet Akif Ersoy Mahallesiâ€™ndeki 2 apartmanda meydana geldi. Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip, kapÄ± Ã¶nlerine bÄ±rakÄ±lan ayakkabÄ±larÄ± Ã§aldÄ±. Derya D., Ã§aldÄ±ÄŸÄ± ayakkabÄ±larÄ± tiÅŸÃ¶rtÃ¼nÃ¼n iÃ§ine gizlerken, Emrah Y. ise poÅŸetlere koydu.

ÅžÃ¼pheliler, daha sonra bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±. Bu anlar ise apartmanlarÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. ÅžÃ¼pheliler, Ã¶nceki gÃ¼n de YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi UlubatlÄ± Hasan Mahallesiâ€™ndeki eve girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, ev sahibine yakalandÄ±.

MAHALLELÄ° LÄ°NÃ‡ GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ° BULUNDU

Ev sahibinin baÄŸÄ±rmasÄ± ile gelen mahalleli ise ÅŸÃ¼phelilere linÃ§ giriÅŸiminde bulundu. Bu sÄ±rada Derya D.â€™nin, sevgilisine kendisini siper ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu anlar da cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Ä°hbarla adrese gelen HÄ±rsÄ±zlÄ±k ve Yankesicilik BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, ÅŸÃ¼phelileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±p, emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

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'UyuÅŸturucu' ve 'hÄ±rsÄ±zlÄ±k' suÃ§larÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da kayÄ±tlarÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ÅŸÃ¼pheliler, emniyetteki sorgularÄ±nda suÃ§larÄ±nÄ± itiraf etti. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Derya D. ile Emrah Y., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§e tutuklandÄ±.Â