Aya Yorgi Yortusu’na korona arası

İstanbul’da Büyükadalılar, 23–26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce, korona günlerinde binlerce kişinin gelmesinden endişe ederek 23 Nisan’da Büyükada’nın ziyarete kapatılması için İstanbul Valiliği’ne dilekçe verdi. Fener Rum Patriği de 23 Nisan’da Aya Yorgi Manastırı’nın kapalı olacağını duyurdu. Hemen ardından gelen sokağa çıkma yasağı Büyükadalıları rahatlattı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, “O gün Ada sakinleri İstanbul’a geçiyor. Çünkü çok curcunalı ve şenlikli bir gün ve 100 binin üzerinde ziyaretçi akını oluyor. Koronavirüs nedeniyle bizim için o gün tehdit haline gelmişti. Sokağa çıkma yasağı kararı ile, Adalıları tehdit eden salgın tehlikesinin önüne geçilmiş, belirsizlik ortadan kalmış oldu” diyerek, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Erdem Gül ayrıca salgının bir an önce bitmesi dileğinde bulundu ve sokağa çıkmayalım çağrısı yaptı.

2’NCİ HAC NOKTASI

Büyükada’da 204 metre yükseklikteki Yüce Tepe’de yer alan ve Aya Yorgi Kilisesi adıyla bilinen Agios Georgios Rum Ortodoks Manastırı 1751’de yapıldı. Adını MS 3. yüzyılda Hıristiyan inancından dolayı öldürülen Kapadokyalı Aziz Georgios’tan (Aya Yorgos-Aya Yorgi) alan bu iki katlı, kiremit örtülü küçük yapı ‘Eski Kilise’ diye biliniyor. Aya Yorgi Kilisesi, Efes’teki Meryem Ana’nın Evi ile birlikte Hıristiyanlar tarafından Türkiye’deki iki hac noktasından biri kabul ediliyor. Bu yüzden her sene 23 Nisan ve 24 Eylül’de burası ziyaretçilerin akınına uğruyor.