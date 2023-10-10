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Avusturya Şansölyesi Nehammer’den Togg’a tam not   

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#Togg#Mehmet Fatih Kacır#Karl Nehammer
Avusturya Şansölyesi Nehammer’den Togg’a tam not
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 17:42

Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye’de bulunan Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Togg’u ilk kez deneyimledi.

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Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye’de bulunan Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Togg’u ilk kez deneyimledi. Nehammer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın daveti üzerine Togg’a bindi.

Avusturya Şansölyesi Nehammer’den Togg’a tam not

Bakan Kacır direksiyon başına geçerken, Nehammer de yanına oturdu. Kacır, Togg’u ilk kez deneyimleyen Nehammer’e akıllı cihazın özellikleri hakkında bilgi verdi.

Avusturya Şansölyesi Nehammer’den Togg’a tam not

Togg, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle Nehammer’den tam not aldı.

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Kacır, Şansölyeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Togg ile bıraktı.

Avusturya Şansölyesi Nehammer’den Togg’a tam not

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#Togg#Mehmet Fatih Kacır#Karl Nehammer

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