Avusturya Şansölyesi Nehammer’den Togg’a tam not   

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Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye’de bulunan Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Togg’u ilk kez deneyimledi. Nehammer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın daveti üzerine Togg’a bindi.

Bakan Kacır direksiyon başına geçerken, Nehammer de yanına oturdu. Kacır, Togg’u ilk kez deneyimleyen Nehammer’e akıllı cihazın özellikleri hakkında bilgi verdi.

Togg, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle Nehammer’den tam not aldı.

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Kacır, Şansölyeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Togg ile bıraktı.