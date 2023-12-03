Avukattan kan parası iddiası

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İstanbul Esenyurt’ta inşaatçılık yapan Erzen ile Özer aileleri arasında alacak verecek meselesinden başlayan sürtüşme 28 Temmuz 2023 gecesi katliamla bitmişti. Erzen ailesinin sahibi olduğu tekel bayisini basan Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer, Yunus Emre Erzen ve arkadaşı Batuhan Bayındır’ı öldürmüş, Yusuf Erzen’i ise yaralamıştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilmiş, kamuoyu günlerce bu cinayeti konuşmuştu. Cinayetin ardından Erzen kardeşlerin babası Cantürk Erzen de soruşturmaya dahil edilmiş, hakkında adli kontrol kararı alınmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda fezleke hazırladı ve iddianamenin yazılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Ancak bu sırada, Erzen Ailesi’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker ortaya kan parası iddiası attı. Avukatın iddiasına göre, Özer Ailesi hem Erzen Ailesi’ne hem de Bayındır Ailesi’ne kan parası teklif etmişti. Erzen Ailesi kabul etmese de, Batuhan Bayındır’ın ailesi kan parasına razı olmuştu.

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(soldan sağa) Yusuf Emre Erzen saldırıda hayatını kaybetti. - Tekel bayisine arkadaşının yanına gelen Batuhan Bayındır, olay sırasında ölmüştü.

3 MİLYON TL, EV OTOMOBİL VE KAMYONET

Avukat Kerim Bahadır Şeker şu iddialarda bulundu: “Batuhan Bayındır’ın ailesine şikâyetlerinden vazgeçmeleri için yüklü miktarda para teklif edildi. Bayındır Ailesi’nin kabul ettiği teklif ise şöyle; 3 milyon TL, bir ev, bir araba ve bir de kamyonet. Ailenin yapması beklenen işlemse haksız tahrik yapıldığına yönelik ifadeler vermeleri. İfadelerin sonrasındaysa davada katılan olmaktan geri çekilecekler. Erzen Ailesi’ne de yüklü miktarda para teklif edildi ancak kabul etmediler. En ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız.”