Avukatlar Günü ne zaman? Her yıl o tarihte kutlanıyor
Türkiye'nin dört bir yanında, hukuk ve adalet için mücadele veren, adalet, insan hakları, hukuk devleti ve demokrasinin savunucuları olan avukatlar için her yıl aynı tarih, 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Bu özel günün ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar da avukat olarak görev yapan yakınları için tarih bilgisini araştırıyor. Peki, Avukatlar Günü ne zaman?
Anayasa ile güvence altına alınan ve dolayısıyla kamusal bir hak olan savunma hakkının tek temsilcisi olan avukatlar için her yıl, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Bu özel günde barolar, siyasiler ve bürokratlar mesajlar paylaşıyor. Öte yandan çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
AVUKAT KELİMESİ HAKKINDA
Avukat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Avukat kelimesi Fransızca kökenlidir. TDK'ye göre avukat kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
- Gerekmediği hâlde başkasını savunan, onun adına konuşan kimse