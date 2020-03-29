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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Avukat ziyaretine de erteleme

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Avukat ziyaretine de erteleme
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ADALET Bakanlığı, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda cezaevlerindeki koronavirüse karşı alınan tedbirlerin süresini iki hafta daha uzattı.

Avukatlar ancak zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak cezaevlerinde müvekkilleriyle kapalı görüş yapabilecek.

İŞTE O ÖNLEMLER

1- Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler,
2- Açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları,
3- Hastalık ve güvenlik durumları dışında nakiller,
4- Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu faaliyetler,
5- Birden fazla koğuşla toplu faaliyetler,
6- Aile görüşme odalarının kullanımı,
7- Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki yakınlarına teslim edilmesi uygulaması, iki hafta süreyle ertelendi.
8- Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri cumhuriyet başsavcılığı kararı ile yapılabilecek.
9- Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.

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