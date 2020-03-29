Avukat ziyaretine de erteleme

Avukatlar ancak zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak cezaevlerinde müvekkilleriyle kapalı görüş yapabilecek.

İŞTE O ÖNLEMLER

1- Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler,

2- Açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları,

3- Hastalık ve güvenlik durumları dışında nakiller,

4- Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu faaliyetler,

5- Birden fazla koğuşla toplu faaliyetler,

6- Aile görüşme odalarının kullanımı,

7- Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki yakınlarına teslim edilmesi uygulaması, iki hafta süreyle ertelendi.

8- Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri cumhuriyet başsavcılığı kararı ile yapılabilecek.

9- Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.