Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Avukat anne ile 3 yaşındaki kızı kaçırıldı

#Diyarbakır#Kaçırma#Avukat
Avukat anne ile 3 yaşındaki kızı kaçırıldı

Diyarbakır’da, avukat Türkan Gülistan Tekin ve 3 yaşındaki kızı B.D.G. iki ayrı yerden kaçırıldı. B.D.G.’nin dedesinin yanından kaçırılma anı güvenlik kamerasına, Türkan Gülistan Tekin’in araca zorla bindirilme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Avukat Tekin’in babası Bülent Tekin, polis merkezine giderek, kızının boşanma aşamasında olduğu Ferhat Göğer ve yakınları tarafından kaçırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Polis, Türkan Gülistan Tekin’in kaçırıldığı iddia edilen ve plakası belirlenen aracı Bismil karayolu üzerinde durdurdu. Ancak Tekin ve kızına rastlanmadı. Göğer, eşini ve kızını dün öğleden sonra Kayapınar ilçesindeki Huzur Polis Merkezine getirerek teslim oldu. Burada yapılan işlemlerin ardından anne Tekin ve kızı B.D.G., polis eşliğinde evlerine götürüldü. Ferhat Göğer ve kardeşi Ahmet Göğer ise Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geçen nisan ayında da B.D.G. babası Ferhat Göğer tarafından alıkoyulmuş, daha sonra polis merkezine getirilerek teslim edilmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kaçırma#Avukat

BAKMADAN GEÇME!

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk