Avukat anne ile 3 yaşındaki kızı kaçırıldı

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Avukat Tekin’in babası Bülent Tekin, polis merkezine giderek, kızının boşanma aşamasında olduğu Ferhat Göğer ve yakınları tarafından kaçırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Polis, Türkan Gülistan Tekin’in kaçırıldığı iddia edilen ve plakası belirlenen aracı Bismil karayolu üzerinde durdurdu. Ancak Tekin ve kızına rastlanmadı. Göğer, eşini ve kızını dün öğleden sonra Kayapınar ilçesindeki Huzur Polis Merkezine getirerek teslim oldu. Burada yapılan işlemlerin ardından anne Tekin ve kızı B.D.G., polis eşliğinde evlerine götürüldü. Ferhat Göğer ve kardeşi Ahmet Göğer ise Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geçen nisan ayında da B.D.G. babası Ferhat Göğer tarafından alıkoyulmuş, daha sonra polis merkezine getirilerek teslim edilmişti.