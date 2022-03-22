Avrupa’nın en kirli havası Iğdır'da

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Dünyanın en kapsamlı hava kirliliği raporu olan her yıl İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IqAir tarafından yayımlanan 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye dünyanın en kirli havasına sahip 46’ncı ülkesi oldu. 117 ülkede 6 bin 476 şehirdeki hava kirliliği izleme istasyonlarından alınan metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM2.5) yoğunluğu ölçümlerine dayanan rapora göre Ankara dünyanın en kirli 54’üncü başkenti. Vahim tablo ise şehir sıralamasında ortaya çıktı. Iğdır hava kirliliğinde Avrupa’nın en kirli şehri olurken, Iğdır’ı Rusya’daki Krasnoyarsk ve Sırbistan’daki Novi Pazar izledi. Düzce ise Avrupa’nın en kirli beşinci şehri oldu.

LOS ANGELES VE YENİ DELHİ LİSTEDE

2021’in en kirli 5 ülkesi Bangladeş, Çad, Pakistan, Tacikistan, Hindistan olarak sıralanırken, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi art arda dördüncü kez dünyanın en kirli başkenti oldu. ABD’nin büyük şehirlerinden en kirli olanı Los Angeles oldu. Ancak şehirde hava kirliliğinde 2020’ye kıyasla yüzde 6’lık düşüş görüldü. Çin’de 2021’de hava kalitesi önceki yıllara oranla iyileşti. Rapor dünyadaki şehirlerin yüzde 97’sinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılamadığını ortaya koydu.

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ERKEN ÖLDÜRÜYOR

PM2.5 olarak ifade edilen havanın içinde bulunan ince parçacıklı madde kirliliği astım, felç, kalp ve akciğer hastalıklarına sebep oluyor. Her yıl milyonlarca insan PM2.5 nedeniyle erken ölüyor. Rapora dahil edilen hava kalitesi izleme istasyonlarının yüzde 44’ü devlet kurumları tarafından işletilirken geri kalanı bilim insanları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve şirketler tarafından yönetiliyor.