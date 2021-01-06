Avrupa aşıya hız verdi

Pfizer/BioNTech aşısının aralık sonunda Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından onaylanmasından sonra geçen 10 gündeki pilot uygulamada 700 kişiye aşı yapıldı. Bakımevlerinde kalan ileri yaşlardaki 700 kişiden sonra ocak sonu veya şubat başına kadar 150 bin ila 200 bin kişiye daha aşı yapılması planlanıyor.

İTALYA’DA 150 BİNİ AŞTI

İtalya’da 27 Aralık’tan bu yana koronavirüse karşı aşı yapılanların sayısının 151 bin 606’ya ulaştığı bildirildi. Aşılamanın başladığı Ülkede şu ana kadar aşılananların 134 bin 255’ini sağlık çalışanları, 8 bin 771’ini yaşlı bakımevlerinde kalanlar, 8 bin 580’ini de sağlık çalışanı harici kişiler oluşturdu.