AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Alışveriş merkezi çalışma saatleri
AVM'ler saat kaça kadar olacak? sorusu koronavirüs tedbirlerinin ardından cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor.. İçişleri Bakanlığının, Kovid-19'la mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirler, uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda AVM'ler ve berberler gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerin açılış ve kapanış saatleri de değişti. Vatandaşlar da özellikle, bu mekanların sabah saat kaçta açılacağını merak ediyor. Peki, AVM'ler ve berberler/kuaförler saat kaçta açılacak?
AVM ve berber gibi işletmelerin çalışma saatleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Artan vaka sayılarının ardından tedbiren pek çok mekanın çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi. İşte, yeni çalışma saatleri...
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
TEDBİRLER UYGULANMAYA BAŞLADI
İçişleri Bakanlığının genelgesinde, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatılmıştı.
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulanmıştı.
Genelgeyle, yemeiçme yerlerinin yanı sıra market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri, halı sahalar ile sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararlar alınmıştı.
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