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Avcılar'daki 'sabıkalı' otele bir kez daha polis baskını

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#Avcılar#İstanbul#Otel
Avcılardaki sabıkalı otele bir kez daha polis baskını
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 11:16

Avcılar'da polisin 1 buçuk yıl içerisinde 3 kez mühürlediği, her defasında mührü sökülen otelde savcılıktan alınan izinle yapılan aramada iki kişide kuru sıkı tabanca ve sahte dolar ele geçirildi. İki kişinin gözaltına alındığı otel, yeniden mühürlendi.

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Avcılar Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız olduğu ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi çeşitli suçlar nedeniyle mühürlenen otelin yasaya aykırı şekilde mührü sökülerek yeniden açıldığını tespit etti.

Avcılardaki sabıkalı otele bir kez daha polis baskını

Daha önce birçok kez mühürlendiği ve mührünün söküldüğü belirlenen otelde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle arama yaptı. Aramada, A.E. isimli kişinin üzerinde sahte dolar bulundu. Bu kişinin Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde sahte para olayı ile ilgili firari şüpheli olduğu anlaşıldı.

Avcılardaki sabıkalı otele bir kez daha polis baskını

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Aynı otelde bulunan Y.T.'nin üzerinde ise kuru sıkı tabanca bulunurken, otelde görevli M.K., iş yeri ile ilgili istenen evrakların hiçbirini gösteremedi. Otel yeniden mühürlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli Avcılar'daki Firuzköy ve Esenyurt'taki polis merkezlerine teslim edildi.

Avcılardaki sabıkalı otele bir kez daha polis baskını

 

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#Avcılar#İstanbul#Otel

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