Avcılar'daki PTT önüne bariyerli önlem alındı, sosyal mesafeye uyuldu

İstanbul’daki birçok PTT şubesi önünde yoğunluk meydana gelirken, Avcılar’da Emniyet Müdürlüğü takviye polis getirterek PTT şubesi çevresinde görevlendirirken yere de sosyal mesafeyi belirten yazılar yapıştırarak bunlara uyulması istendi. Sıranın bozulmaması için de Avcılar Belediyesi’nden demir bariyerler getirilerek yerleştirildi. Sıradakiler sorunsuz ilerlerken çocuk giyim ürünlerinin satıldığı iş yeri çalışanlarından biri, müşterilerinin demir bariyer nedeniyle mağazaya giremediğini belirterek tepki gösterdi. Sıradakiler, mağaza çalışanı ile tartıştı. Polis, zor günlerden geçildiğini herkesin birbirine yardımcı olması gerektiğini vurguladı. Zabıta memurlarının bir bariyeri kaldırılması üzerine mağazanın önü açıldı.