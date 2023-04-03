Avcılar’daki Nostalji ve Antika Pazarı kapatıldı

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Ambarlı Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarında açılan ve 'Bit pazarı' olarak bilinen 'Nostalji ve Antika Pazarı', çevrede trafik sıkışıklığına ve gürültüye neden olması, açılış ve kapanış saati kurallarına uyulmaması gibi gerekçelerle yapılan şikayetlerin ardından belediye tarafından kapatıldı.

"BURANIN KİME NE ZARARI OLABİLİR?"

Pazarın kapatılmasına tepki gösteren bir vatandaş, " Ben gezmeye geliyordum. Birşeyler bakıyorduk. Burada hırsızlık olmuyor. Birkaç kişi için pazarın kapanması iyi değil. Yıllardır burada " diye konuştu. Pazardan alışveriş yapmak için gelen başka bir vatandaş ise, " Bayrampaşa'dan geliyoruz. İnternetten gördük böyle bir yer olduğunu. Geldik ama böyle birşeyle karşılaştık " dedi. Anadolu Yakası'ndan pazara gezmeye gelen bir başka vatandaş ise, " Anadolu Yakası'nda geliyorum ben.

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Gezelim diye gelmiştik internetten görmüştüm. Şimdi geri dönüyoruz " dedi. Pazarı gezmeye gelen bir başka vatandaş ise, " Buranın kime ne zararı olabilir ? Kimseye bir zararı olamaz. Kapanmasının kime bir faydası olabilir ? Kimseye bir faydası da olmaz. Yazık günah buradan ekmek yiyen insanlar var. " diyerek tepki gösterdi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

'Nostalji ve Antika Pazarı'nın girişinin güvenlik şeridi ve belediye zabıta araçları ile kapatıldığını gören esnaf, yaklaşık 500 tezgahın kurulduğu pazarın yeniden açılabilmesi için imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına pazarın kapandığını gören vatandaş da destek verdi.

"PAZARIN AÇILMASINI İSTİYORUZ"

'Nostalji ve Antika Pazarı'nda tezgah açan bir kadın esnaf ise, "Benim elektriğim suyum herşeyim bit pazarına bağlı. Halk pazarından birşey kazanmıyorum. Mümkünse açılmasını rica ediyorum " dedi. Bir başka esnaf ise, "15 yıldır Avcılar'da oturuyorum. Semt pazarımızın açılmasını istiyoruz. Burada o kadar işçi ekmek yiyor. Benim on tezgahım var. Çocuklarım ekmek yiyor buradan " dedi.

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2021'DE 6 HAFTA KAPALI KALDIKTAN SONRA YENİDEN AÇILMIŞTI

Antika ve Nostalji Pazarı yasak park, Kovid önlemlerine uyulmaması ve çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine 2021 yılında da kapatılmıştı. Pazar, 6 hafta kapalı kalmasının ardından, 22 Aralık 2021'de yeniden açılmıştı. Pazarın açılmasının ardından DHA mikrofonlarına konuşan Antik ve Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği Başkanı Metin Dağarslan, çeşitli eşyaların satılabildiği Avcılar’daki 'Nostalji ve Antika Pazarı’nın yeniden açılması için Avcılar Belediyesi ile görüştüklerini söylemişti. Dağarslan, " Yanlış anlaşmalardan ötürü geçici bir kapatma oldu. Geri dönüşüme inanılmaz bir katkısı var. İsrafın önlenmesinden büyük yararı var. Pahalı yerlerden alışveriş merkezlerinden alamadıkları ürünü buraya gelerek dörtte bir fiyatına alabiliyorlar " demişti.

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Türkiye’de bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant ile evlenen, 5 albüm ve 7 ayrı 45'lik plak çıkaran, daha sonra sağlık sorunları ile karşılaşarak geçim sıkıntısı çeken, Serpil Örümcer de, pazarın yeniden açılmasının ardından düşüncelerini " Tek açtığımız yer burası işte. Ben buraya geliyorum. Çok mutlu olduk. Az çok kazanıyoruz birşeyler. Çok mutlu olduk " şeklinde dile getirmişti. (