Avcılar’daki koronavirüs denetimine kaymakam da katıldı

İçişleri Bakanlığı’nın isteği doğrultusunda yapılan denetimlerin bugünkü bölümüne Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da katıldı. Kaymakam İnan, gittiği iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını sorarken, “Biz Türkiye olarak bir aileyiz. Devletimiz, vatandaşımız, esnafımız yardımcı olursa bunu atlatacağız. Bir her zaman söylüyoruz. Devlet olarak biz buradayız. Ancak, her şeyi bizden beklemeyin” dedi.



KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DESTEK İSTEDİ



Kaymakamın Marmara Caddesi’nde gören bir kadın deprem korkusu ile yaşadıklarını, evlerini yenilemek istediklerini ancak, müteahhitlerin istediği parayı veremediklerini belirterek bu konuda destek beklediklerini söyledi.



Denetimler ilçede gün boyu sürdürüldü.