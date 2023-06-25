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Avcılar'da zincirleme kaza: 2 yaralı

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#İstanbul#Avcılar#Zincirleme Kaza
Avcılarda zincirleme kaza: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 11:53

Avcılar’da iddiaya göre trafikte hızlı seyreden otomobil önce motosiklete ardından da taksiye çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 yan yol Merkez-Üniversite Metrobüs Durağı yanında meydana geldi. 34 SY 8049 plakalı motosiklet sürücüsü Mert Anıl Aydoğan, durakta arkadaşını indirdikten sonra yola çıktı.

Avcılarda zincirleme kaza: 2 yaralı

İddiaya göre, bu sırada Küçükçekmece yönüne giden Abdulkadir Ateş yönetimindeki 34 SY 8049 plakalı otomobil motosikleti sürükledi. Ardından Yılmaz Doğan yönetimindeki 34 THV 66 plakalı taksiye ve kaldırımda park halindeki elektrikli scootere çarptı.

Avcılarda zincirleme kaza: 2 yaralı

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Zincirleme kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mert Anıl Aydoğan Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne taksi şoförü Yılmaz Doğan ise, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Avcılarda zincirleme kaza: 2 yaralı

Kazayı gören simitçi Ali Öztürk "Simit satıyordum. Bir baktım birbirlerine girdiler. İki kişi yaralandı. Biri taksici biri de motorcu" dedi. Kazayı gören büfe işletmecisi Muhammet Numan Demirci ise, "Motorcu bir arkadaşını bıraktı.

Avcılarda zincirleme kaza: 2 yaralı

Çıkarken galiba dikkatsiz bir şekilde çıktı. Sedan araba da geldi motorcuyu altına aldı. O sırada manevra yapınca taksiye çarptı. O şekilde kaza oldu burada. Motorcu galiba ağır yaralı. Taksicinin durumu iyiydi " diye konuştu. 

Avcılarda zincirleme kaza: 2 yaralı

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#İstanbul#Avcılar#Zincirleme Kaza

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