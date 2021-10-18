Avcılar'da yine balkon çöktü! Bina mühürlendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
Ünlü şarkıcıya havalimanında gözaltıÜnlü şarkıcıya havalimanında gözaltı!#Murda
Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler Megafonu eline aldı ve...Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler! Megafonu eline aldı ve...#Fenerbahçe
Erdoğan, savcılığa başvurdu Siyasi cinayet iddiası yargıdaErdoğan, savcılığa başvurdu! 'Siyasi cinayet' iddiası yargıda#Cumhurbaşkanı Erdoğan
E bu da milat Bir tek bende mi yaman çelişki duygusu uyandırdıE bu da milat! Bir tek bende mi 'yaman çelişki' duygusu uyandırdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
Kalorifer yakmayanlar dikkat Davalık olabilirsiniz...Kalorifer yakmayanlar dikkat! Davalık olabilirsiniz...#Kalorifer
Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarih verdi... Aşı müjdesiÖzlem Türeci ve Uğur Şahin tarih verdi... Aşı müjdesi!#Koronavirüs
Sadece bir gecede ortaya çıktı Koronavirüsün diğer yan etkilerinden çok daha korkutucu...Sadece bir gecede ortaya çıktı! Koronavirüsün diğer yan etkilerinden çok daha korkutucu...#Psikoz
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah test edildiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah test edildi!#Çin
Göllerde çürüme felaketi Zehirli iki tür belirlendiGöllerde 'çürüme' felaketi! Zehirli iki tür belirlendi#Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Milyonda bir görülüyor Kalp krizi sanıldı, gerçek çok farklı çıktıMilyonda bir görülüyor! Kalp krizi sanıldı, gerçek çok farklı çıktı#Ameliyat
Kimse fark etmedi Trabzonda Altayı çılgına çeviren olayKimse fark etmedi! Trabzon'da Altay'ı çılgına çeviren olay#Fenerbahçe
Bill Gates ve Melinda Gatesin kızı Jennifera düğünden önce imam nikahı kıyıldıBill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer'a düğünden önce imam nikahı kıyıldı#Bill Gates
İdo ile Yaseminin düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktuİdo ile Yasemin'in düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktu?#İdo Tatlıses
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da yine balkon çöktü! Bina mühürlendi

#Balkon#Bina#Avcılar
Avcılarda yine balkon çöktü Bina mühürlendi

Avcılar'da 4 katlı binanın giriş katındaki balkon kendiliğinden gürültü ile çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bina olaydan sonra detaylı inceleme yapılmak üzere mühürlendi. İlçede son bir yılda kendiliğinden çöken balkon sayısı 6'ya yükseldi.

Haberin Devamı

Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki 4 katlı Deviz Apartmanı'nın giriş katındaki balkon dün saat 16.30 sıralarında gürültü ile çöktü. Çöken balkonun demirlerinin büyük ölçüde korozyona uğradığı, dokunulduğunda kendiliğinden dağılacak hale gelmiş olması dikkat çekti. Olay sonrası Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ile zabıta ekipleri çöken balkonun bulunduğu binayı inceledi. Binanın risk durumunun detaylı incelenmesi için mühürlenmesine karar verildi. Binada oturanlar tahliye edilerek kapı zincirle kilitlendi. Binanın önündeki yol da bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

Avcılarda yine balkon çöktü Bina mühürlendi

1 YILDA 6'NCI BALKON

Ambarlı Mahallesi'ndeki son olayla birlikte Avcılar'da son bir yıl içerisinde kendiliğinden balkonu çöken bina sayısı 6'ya yükseldi. Çöken diğer 5 balkon ise şunlar: 11 Ekim 2020 tarihinde Gümüşpala Mahallesi Çobansuyu Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci kat balkonu çöktü, park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. 15 Aralık 2020 tarihinde Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak, o tarihte henüz boşaltılmayan 5 katlı binanın 4 ve 5'inci kat balkonları, demirler sökülürken gürültü ile çöktü, 2 işçi ağır yaralandı. 9 Şubat 2021 tarihinde Ambarlı Mahallesi'ndeki Martı Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü kat balkonlarından biri kendiliğinden çöktü, ölen veya yaralanan olmadı. 4 Haziran 2021 tarihinde Denizköşkler Mahallesi'nde 4 katı binanın 2 ve 3'üncü kat balkonları yine kendiliğinden çöktü, bina mühürlendi. 3 Ağustos 2021 tarihinde ise Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan o tarihte sadece 1 ailenin terk etmediği 30 yıllık 1 dükkan ve 10 daireli Kömürcoğlu Apartmanı'nın 4'üncü kat balkonu kendiliğinden çöktü. Olay üzerine bina mühürlendi.

Avcılarda yine balkon çöktü Bina mühürlendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balkon#Bina#Avcılar

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!