Avcılar'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu

Gece geç saatlerde bir araya gelen gençler, 15 araçlık konvoy oluştururken, kornalar ve 'En büyük asker bizim asker' sloganı ile yan yana 3 şerit oluşturarak trafikte ilerledi. Ispartakule Mevkii'nden geçen asker uğurlama konvoyu bir süre daha ilerlerken kısa süre sonra gözden kayboldu.