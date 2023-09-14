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Avcılar'da trafikte dehşete düşüren kavga

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#İSTANBUL#Avcılar#Trafik
Avcılarda trafikte dehşete düşüren kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 11:18

İstanbul'un Avcılar ilçesinde trafikte tartışan motosikletliyle hafif ticari araç sürücü arasındaki ters yön tartışması kavgaya dönüştü.

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Olay, Gümüşpala Mahallesi D100 karayolu altından geçen Kuruçeşme Altgeçidi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ters yönden geldiğini öne sürdüğü hafif ticari araç sürücüsü ile tartışmaya başladı. Araçlarından inen iki sürücü, trafiğe aldırış etmeden kavga etmeye başladı.

İki sürücünün tekmeli, tokatlı kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Avcılarda trafikte dehşete düşüren kavga

Görüntülerde, sürücülerin birbirine tekme, tokat ve kemerle saldırdıkları görülüyor. Kavga eden iki sürücüyü, başka bir sürücü ayırıyor.

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#İSTANBUL#Avcılar#Trafik

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