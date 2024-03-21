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Avcılar'da tartıştığı kuzenini silahla yaraladı

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#Avcılar#Silahlı Çatışma#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 10:13

Avcılar'da aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı. Silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

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Olay, 18 Mart Pazartesi Günü öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Camii Sokak'ta meydana geldi. Hasan İnsel, alacak konusunda tartıştığı kuzeni Veysel Ağraş'a tabanca ile ateş etti. Ağraş'ı yaraladıktan sonra bağırarak, birkaç el daha ateş eden şüpheliyi çevredekiler hayatlarını tehlikeye atarak sakinleştirmeye çalıştı. Saldırı sonrası kaçan şüpheli, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı. İnsel, kaçtığı Esenyurt İlçesi'ndeki Balıkyolu Mahallesi'nde yakalanırken, olayda kullandığı tabancaya da el konudu. Yaralı Ağraş, ifadesinde, “Kuzenim Hasan İnsel ateş etti. Aramızda alacak-verecek konusunda husumet var. Görüştüğümüz sırada belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladıö dedi.

Avcılarda tartıştığı kuzenini silahla yaraladı

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#Avcılar#Silahlı Çatışma#Polis

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