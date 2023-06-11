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Sahte para veren şüpheliyi koşarak yakaladı

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#İstanbul#Avcılar#Sahte Para
Sahte para veren şüpheliyi koşarak yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 09:50

Avcılar'da alışveriş yaptıktan sonra bakkala sahte 100 lira veren şüpheli kaçmaya çalıştı. Dükkanı işleten Mehmet Fatih Işık, şüpheliyi peşinden koşarak yakaladı. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gümüşpala Mahallesi'nde Mehmet Fatih Işık'ın işlettiği bakkal dükkanına saat 07.00 sıralarında gelen yabancı uyruklu kişi, iki paket sigara, bisküvi ve çikolata aldı. İş yerindeki kadın müşterinin gitmesinden sonra borcunu soran şüpheli, ödeyeceği miktarın 100 TL'nin üzerinde olduğunu öğrenince aldıklarının bir kısmını bıraktı.

Sahte para veren şüpheliyi koşarak yakaladı

Daha sonra cebindeki sahte 100'lük banknotu bırakıp dışarı yöneldi. Durumdan şüphelenen Mehmet Fatih Işık, paranın sahte olduğunu anlayınca müşterinin arkasından seslendi. Ancak, sahte parayı veren kişi koşarak uzaklaştı. Onun peşinden çıkan Işık, şüpheliyi kovalamaya başladı. Işık, kısa sürede bu kişiyi yakalayarak poşet içerisinde verdiği ürünleri geri aldı.

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Sahte para veren şüpheliyi koşarak yakaladı

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polislere şikayetçi olmadığını söyleyen Mehmet Fatih Işık, “Aylarca iş yerimi kapatıp duruşmalara gidemem. Bu gibi olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Çoğu duyulmuyor.

Sahte para veren şüpheliyi koşarak yakaladı

Sakız, sigara satarak, iki evi geçindirmek için sabah erken saatten gece geç saate kadar burada didinirken, bunu kabul edemiyoruz. Allah'tan ben antremanlıyım. Hızlı koşarım, hemen yakaladım. Ekmek paramızı bunlara kaptıramam" dedi. 

Sahte para veren şüpheliyi koşarak yakaladı

Sahte para veren şüpheliyi koşarak yakaladı

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#İstanbul#Avcılar#Sahte Para

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