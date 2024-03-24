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Avcılar'da restorana silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

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#İstanbul#Avcılar#Silahlı Saldırı
Avcılarda restorana silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 11:30

Avcılar’da adres sorarak restorana gelen 2 kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada restoran önünde bulunan 1 kişi açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 05.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. Kırmızı renkli bir otomobille tezgah kuran pazarcıların yanına gelerek "Buralarda içkili bir restoran varmış, nerede?" diye soran 2 kişi restoran önünde ateş açtı.

Avcılarda restorana silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammet Subaşı yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılarda restorana silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

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Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Subaşı (25) kurtarılamadı.Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırı düzenlenen işyeri ve çevresinde inceleme yaptı. Olay yerinde 6 boş kovan bulundu. Görgü tanığı bir pazarcı "Kırmızı bir otomobil geldi. Bana 'Burada müzikhol varmış' diye sordu. 'Şurası' dedim. Sonra gitti durdu, döndü, bir baktım peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler biri önde diğeri yanında. Camlar yarı açık, filmliydi. Çocuk var diye korktuk" diye konuştu. Kaçan silahlı saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

Avcılarda restorana silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

 

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#İstanbul#Avcılar#Silahlı Saldırı

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