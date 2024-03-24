Avcılar'da restorana silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

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Olay, saat 05.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. Kırmızı renkli bir otomobille tezgah kuran pazarcıların yanına gelerek "Buralarda içkili bir restoran varmış, nerede?" diye soran 2 kişi restoran önünde ateş açtı.

Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammet Subaşı yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Subaşı (25) kurtarılamadı.Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırı düzenlenen işyeri ve çevresinde inceleme yaptı. Olay yerinde 6 boş kovan bulundu. Görgü tanığı bir pazarcı "Kırmızı bir otomobil geldi. Bana 'Burada müzikhol varmış' diye sordu. 'Şurası' dedim. Sonra gitti durdu, döndü, bir baktım peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler biri önde diğeri yanında. Camlar yarı açık, filmliydi. Çocuk var diye korktuk" diye konuştu. Kaçan silahlı saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.