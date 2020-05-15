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Ersan SAN - Veysel TİMDU/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Avcılar'da pes dedirten görüntü! Adım atacak yer yok

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İstanbul Avcılar'da semt pazarında aşırı kalabalık oluştu. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görüldü.

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  • Avcılardaki semt pazarında aşırı yoğunluk
  • Avcılardaki semt pazarında aşırı yoğunluk
  • Avcılardaki semt pazarında aşırı yoğunluk
  • Avcılardaki semt pazarında aşırı yoğunluk
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki semt pazarında öğle saatlerinden itibaren kalabalık oluştu. Çarşamba gününe kadar sürecek kısıtlama öncesi çok sayıda kişi pazara akın etti. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görülürken belediyesi ekiplerinin yaptığı uyarılar yetersiz kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı pazarda yasak olduğu halde bazı kişilerin yine ürünleri elleriyle seçtiği görüldü.

''HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK LAZIM''

Meyve satan pazarcılardan biri, 35 yıldan bu yana burada bulunduklarını belirtirken, "Bugün pazar kalabalık. İnsanların hepsi burada. İnsanlar 4 günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecekleri için alışverişe gelmişler. Bu biraz yoğunluk teşkil etti. Her şeyi devletten beklememek lazım. Sosyal mesafeyi insanların koruması lazım. Herkese bir zabıta, polis koymanın imkanı yok. Havalar sıcak olduğu ve oruç olduğu için maskelerini takamayanlar da var. Herkesin maske ve sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor" dedi.

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