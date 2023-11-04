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Avcılar'da panik anları... 3 çocuğun üstüne ağaç devrildi

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#Avcılar #Ağaç#PARK
Avcılarda panik anları... 3 çocuğun üstüne ağaç devrildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 16:50

İstanbul Avcılar'da parkta bulunan bir ağaç, oyun oynayan 3 çocuğun üzerine devrildi. Parktakiler tarafından ağacın altından çıkarılan çocuklar hafif yaralanırken, Alişan Boztaş, "Belediyeye iki hafta önce başvurduk. Ağacın yarısının devrildiğini gelip bakmaları gerektiğini söyledik. Gelmediler. Çocukları biz çıkardık. Bir şey yapılması için birilerinin ölmesi mi gerek" dedi.

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Üniversite Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan Şehit Komando Er Eyüp Nedim Evin Parkı'nda bulunan bir ağacın 2 hafta önce bir bölümü park dışındaki tarafa doğru kırıldı. Bugün saat 14.00 sıralarında ise aynı ağacın diğer yarısı büyük gürültü ile devrildi. Ağaç parktaki spor aletlerinin üzerine devrilirken, 3 çocukta altında kaldı. Doruk Tekin, Mahir Yasa ve Mete Kava isimli çocuklar dalların arasından çevredekiler tarafından çıkarıldı. 

"BİR ŞEY YAPILMASI İÇİN BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ GEREK"

Alişan Boztaş, ağacın devrildiğini görünce koşup çocukları çıkardıklarını belirterek, "Belediyeye iki hafta önce başvurduk. Ağacın yarısının devrildiğini gelip bakmaları gerektiğini söyledik. Gelmediler. Çocukları biz çıkardık. Gelen ambulans çocukların durumuna bakarak onları hastaneye götürmedi. Bir şey yapılması için birilerinin ölmesi mi gerek" dedi. El, bacak ve omuzunda çizikler bulunan çocuklardan Mahir Yasa da, bir anda ağacın altında kaldıklarını Boztaş'ın kendilerini çıkardığını söyledi. Avcılar Belediyesi görevlileri parka gelerek çalışma başlattı.

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#Avcılar #Ağaç#PARK

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