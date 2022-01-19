Avcılar'da motosikletli saldırganlar Mardinliler Derneği'ni kurşunladı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Cami Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle sokağa gelen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla Mardinliler Kültür, Dayanışma ve Taziye Evi'ne ateş etti. Silahtan çıkan mermiler derneğin kapısına, bir evin camına ve içinde sürücüsünün de olduğu otomobile isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ATEŞ EDE EDE GİTTİLER"

Yaşananları anlatan otomobilin sahibi Dursun Ali Cemal, "Ben otomobilimde oturuyordum. Çocuklarımı bekliyordum. Motosikletin üzerinde iki kişi geldi. Ellerinde silahla ateş ede ede gittiler. Hedefi de dernekti. Benim arabama da bir tek kurşun geldi" dedi.

Haberin Devamı

"ŞANS ESERİ KURTULDUK"

Evinin camına isabet eden kurşunla büyük korku yaşayan Burak Geçkin, "Bağrışma duydum. Ardından da silah sesleri geldi. 8-9 el ateş edildi. Ben evimde kanepemde oturuyordum. Son atılan kurşun benim evimin camına geldi. Yaralı yok. Ben de yaralanmadım. Şans eseri kurtulduk. Televizyon izliyordum. Korktum. Hemen yere yattım. Şok geçirdim. Ucuz atlattık" dedi.