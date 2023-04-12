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Avcılar'da merdivenleri çöken 50 yıllık bina mühürlendi

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#Avcılar#Bina#Çökme
Avcılarda merdivenleri çöken 50 yıllık bina mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 11:30

Avcılar'da 50 yıllık olduğu öğrenilen 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. Beş daireli binanın bir dairesinde yaşadığı öğrenilen 10 kişi tahliye edilirken, bina mühürlendi.

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Denizköşkler Mahallesi Altuner Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesindeki yoldan 3'üncü kata geçişi sağlayan merdiven sabah saat 07.00 sıralarında gürültüyle çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi. Binanın girişine emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı. Merdivenlerin bir bölümünün yıkılmasının ardından 3 basamağı havada asılı kaldı. Havada asılı kalan basamaklar itfaiye ekipleri tarafından beton kesme makasıyla kesildi. Sıvaları dökülen, demirleri açıkta duran binada yaşayan yabancı uyruklu 10 kişinin kaldıkları daireye aylık 600 dolar kira ödedikleri öğrenildi. 

ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

Merdivenleri çöken binanın yan apartmanında oturan Ahmet Üstün binanın 50 yıllık olduğunu belirterek, "Sabah kalktığımızda merdivenlerin yıkıldığını gördük. Bir kiracı vardı başkalarının kim olduğunu tanımıyorum. Bina esasında sağlam ama merdivenler de bakımsızlıktan dolayı su aldı herhalde çürüdü. Binada bir sıkıntı yok" dedi. Üstün binanın neden boş olduğu sorusu üzerine ise, " Yabancıların aldığı söyleniyor " yanıtını verdi. Merdivenleri çöken bina Avcılar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. 

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KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI ALINMIŞTI

Binanın bulunduğu bölgenin 2008 yılında mikro zemin incelemesi yapılması amacıyla imara kapatıldığı öğrenildi. Bölgedeki binaların imar yasağı nedeniyle kentsel dönüşüme giremediği, geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla imar yasağının kaldırıldığı öğrenildi. Mart ayında buradaki yapıların mevcut kat sayısı korunarak kentsel dönüşüme alınmasına dair karar alınmıştı.

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#Avcılar#Bina#Çökme

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