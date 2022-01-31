Avcılar'da mahalleler arası kaymıştı! Bu kez atlı kayak yaptı

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Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Işık, geçen hafta yoğun kar yağışı sırasında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayak yaparak gitti. Fatih Işık, o anlara ait kendi kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı ilgi çeken Işık, "Bunun atlı kayak versiyonunu yapayım mı?" diye takipçilerine sormuştu.



Işık, Çatalca'daki Binkılıç Köyü'ne gitti. Kayak kıyafetleri yerine takım elbise giyen Işık, ata bağlı iki ipe tutunarak kayak yaptı. Işık'ın kayak yaptığı anlar bu kez arkadaşı tarafından görüntülendi.