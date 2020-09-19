Avcılar'da koronavirüs karantinasında tutulanlara denetim

Avcılar'da aralarında mahalle muhtarları, birer imam ve polisin yanı sıra Sosyal Hizmetler Vakfı görevlisinin bulunduğu Koronavirüs 'mobil denetim ekipleri' oluşturuldu. Yapılan testleri pozitif çıkan ve hastane yerine evlerinde karantina altında tutulmalarına karar verilen her gün ortalama 30 aile, her gün evlerinde ziyaret ediliyor. Dört görevli kalabalık oluşturmamaları için ikişerli gruplar halinde ailelerin kapılarını çalışıyor. Görevliler ayrıca bir istekleri olup-olmadıklarını belirterek karantina döneminde kesinlikle dışarı çıkmamaları gerektiğini yineliyor. Fetih Camii İmamı Sinan Özevin ile birlikte hasta ziyaretlerine giden Gümüşpala Mahalle Muhtarı Ali Çiftçi, gittikleri adreslerdeki hastaların genellikle genç olduğuna dikkat çekti. İmam Özevin ise, "Bizleri gördükleri zaman ayrı moral kaynağı oluyor. Ziyaretimiz ilaç gibi geliyor" dedi. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, "Vefa Grubu'ndaki arkadaşlarımız sağlık görevlilerinin ardından devreye girip testleri pozitif çıkanları ziyaret ediyor, ihtiyaçları varsa gideriyor" dedi.