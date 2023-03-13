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Avcılar'da korkunç olay! Site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#İstanbul#Cinayet
Avcılarda korkunç olay Site parmaklıklarına asılı ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 11:15

Avcılar'da bir sitenin bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış halde bir erkeğe ait ceset bulundu. Şahsın darbedilerek öldürüldüğü belirtilirken polis ekipleri kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

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Cesedin ilk tespitlere göre darbedilerek öldürüldüğü belirtilen Türkmenistan uyruklu Arslan Snnayev'e (38) ait olduğu belirtildi.

Avcılarda korkunç olay Site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış erkeğe ait ceset bulundu.

Avcılarda korkunç olay Site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedin bulunduğu caddeye geldi. Cesedin Türkmenistan vatandaşı Arslan Snnayev'e (38) ait olduğu öğrenildi. İlk incelemede darbedilerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirtildi.

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Avcılarda korkunç olay Site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

Avcılarda korkunç olay Site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

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#Avcılar#İstanbul#Cinayet

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