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Avcılar'da korkunç kaza: Metrelerce sürüklenen motokurye hayatını kaybetti

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#Avcılar#Trafik Kazası#Motokurye
Avcılarda korkunç kaza: Metrelerce sürüklenen motokurye hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 10:44

İstanbul Avcılar'da, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle düşerek metrelerce sürüklenen motokurye Cihan Karatepe (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Avcılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; motosikletiyle Küçükçekmece yönüne seyir halindeki motokurye Cihan Karatepe, bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenen motokurye, yan yol refüjüne çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Cihan Karatepe'yi ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cihan Karatepe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Avcılarda korkunç kaza: Metrelerce sürüklenen motokurye hayatını kaybetti

Karatepe'nin cenazesinin Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.

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Polis, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

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#Avcılar#Trafik Kazası#Motokurye

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