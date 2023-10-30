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Avcılar'da kız arkadaşıyla parkta otururken dehşeti yaşadı

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#Avcılar#İstanbul#Park
Avcılarda kız arkadaşıyla parkta otururken dehşeti yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 11:40

İstanbul Avcılar'da kız arkadaşıyla parkta oturan Emirhan B., kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki Sahil sokakta bulunan Ahmet Yesevi Parkı’nda meydana geldi. Parkta kız arkadaşı M.İ. ile oturan Emirhan B.’nin yanına iki kişi geldi. İki kişiden biri belinden çıkardığı tabancayla Emirhan B.’nin bacaklarına ateş etti.

Avcılarda kız arkadaşıyla parkta otururken dehşeti yaşadı

İki şüpheli yakında bulunan beyaz renkli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan Emirhan B. yakında bulunan bir işyerine giderek yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı genci Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erkek arkadaşının vurulmasına şahit olan M.İ.'nin ifadesinde, ateş eden şüpheliyi tanımadığını belirttiği öğrenildi.

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#Avcılar#İstanbul#Park

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