Avcılar'da kamyonun parçalandığı feci kaza!

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Kaza, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Ö.K. yönetimindeki 41 ADZ 057 plakalı kamyon, M.Y. yönetimindeki 34 JY 4942 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağaca çarpan kamyon parçalandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ö.Y. parçalanan kamyonda sağlık durumu iyi şekilde çıkarıldı. Kamyon şoförü ve araç sürücüsü ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılırken cadde tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, ağaçlara da çarparak, devriliyor.