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Avcılar'da kaçak döküm!

#İSTANBUL#Trafik#Kaza

AVCILAR'da akşam saatlerinde iki hafriyat kamyonu kaçak döküm yaptı. Tahtakale Mahallesi'ndeki Petrol Sokak'ta bulunan Kentpark yanındaki boş araziye, dün saat 19.30 sıralarında tonlarca hafriyat boşaltan kamyon sürücüleri, sokaktan geçen insanlara aldırmadı.

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Mahalle sakinleri kaçak dökümü cep telefonu kameralarıyla kaydederek, polise ihbarda bulundu. Dökümü tamamlayan iki sürücü, polis ekibi gelmeden hızla uzaklaştı. Tahtakale Muhtarı Serkan Vatansever, son dönemde kaçak hafriyat dökümünün arttığını, tüm çabalara rağmen bunun önüne geçilemediğini söyledi.

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza

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